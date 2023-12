Controlado incêndio no Hospital de Ibaiti

Não deixou vítimas e nem prejuízos materiais expressivos

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Agentes da Defesa Civil atenderam na manhã desta quarta-feira, dia seis, um princípio de incêndio na máquina de lavar roupas do Hospital Municipal de Ibaiti. No local, confirmada a ocorrência.

Foi na Rua José Fortunato Heidgger, Jardim Santo Antônio de Pádua e logo controlado pelos funcionários do hospital com uso de extintores, e os socorristas após análise da situação desligaram a energia elétrica e repassaram as orientações aos trabalhadores quanto aos riscos do retorno.

No momento da intervenção não havia pacientes, nem mesmo a equipe médica.