Convenção do União Brasil em Japira

Será no dia 24 de julho

O presidente da municipal do União Brasil de Japira convoca os filiados ao partido para participarem da Convenção Municipal.

Será realizada no dia 24 de julho, das 19h30 às 22h, na Câmara Municipal.

Serão as pautas:

1. Deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária, discussão, aprovação e nome da coligação;

2. Deliberação e aprovação dos candidatos do partido UNIÃO BRASIL aos cargos de Prefeito(a) e Vice-Prefeito(a) para as Eleições de 2024;

3. Deliberação e aprovação dos candidatos do partido UNIÃO BRASIL ao cargo de Vereador(a) para as Eleições de 2024;

4. Definição consensual dos respectivos números para os(as) candidatos(as) ao cargo de Vereador(a) para as Eleições de 2024 ou, em não sendo possível, realização de sorteio;

5. Indicação de representantes de coligação/delegados;

6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral