De Santo Antônio da Platina

O Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Santo Antônio da Platina, sargento Félix Martins, convida para a Formatura de Licenciamento dos Atiradores da turma de 2023.

A solenidade acontecerá no dia 30, quinta-feira, no TG, na rua Coronel Capucho, com início às 19h30m,