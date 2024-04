COPEL EXPLICA a mudança na conta

Duas versões continuam valendo e são verdadeiras

A Copel esclarece que a conta de luz dos consumidores está passando por alteração de visual, o que tem provocado a circulação de informações equivocadas em redes sociais. Para proteger a identidade do cliente, o campo “número do cliente” foi retirado da conta, e no campo CPF só aparecem os quatro últimos dígitos.

Esta transição ocorre gradualmente em todo o Paraná. Por isso, as duas versões continuam valendo e são verdadeiras.

Ainda que o vídeo não trate de reais tentativas de golpe, a Copel orienta sobre como garantir a segurança no pagamento da conta de luz:

– Caso o cliente queira confirmar se a fatura que está recebendo é verdadeira, entre no site da Copel, onde estão disponíveis os dois modelos em circulação.

– No momento do pagamento, é importante conferir se ele está endereçado corretamente para a Copel Distribuição ou Copel Distribuidora S.A., sem outras palavras ou letras duplicadas.

– O recebimento da conta por e-mail ou WhatsApp, mais a programação de débito automático em conta, são boas opções para reforçar a segurança.