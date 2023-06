Copel reúne de novo eletricista autônomo

Já é tradição e atualmente promovido de maneira remota

Eletricistas particulares que atuam na construção de entradas de serviço, o chamado “padrão de luz”, têm um encontro marcado com a Copel nesta sexta-feira (23). O evento já é tradição e atualmente é promovido de maneira remota, a fim de alcançar o maior número possível de profissionais, em 393 municípios atendidos pela Copel. A transmissão ao vivo iniciará às 9h30 pelo canal da empresa na plataforma YouTube.

O objetivo é alinhar as exigências de segurança e padrão solicitadas na norma técnica de fornecimento em baixa tensão. De acordo com o superintendente de Serviços Operacionais da concessionária, Francis Alencar Prado, o encontro dá a oportunidade de trocar experiências e identificar o que pode ser melhorado para atender as expectativas dos clientes.

“Este diálogo é muito importante para nós, porque evita reprovas nos pedidos de ligação e aumenta a satisfação do cliente final, que é o nosso objetivo maior”, explica.

“Também queremos sempre contribuir com a segurança desses profissionais, que em sua maioria trabalha de forma autônoma. Então sempre reservamos um momento para conversar sobre os cuidados com a energia elétrica e o uso de equipamentos de proteção”, complementa.

PROJETISTAS E EXECUTORES – Para os profissionais que atuam no planejamento e construção de cabines em indústrias, agrupamentos de edifícios de uso coletivo e outras instalações atendidas em alta tensão, a Copel promoverá encontros presenciais em Curitiba (28/06), Londrina (23/08) e Cascavel (20/09). As inscrições para o primeiro evento, que será no período da tarde, no Instituto de Engenharia do Paraná, já estão abertas.