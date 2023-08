Corpo de Frei Ernesto foi sepultado hoje

Trabalhou em Santo Antônio da Platina por 5 anos e fundou grupo de jovens Jopuc

O mês vocacional começou com uma notícia triste para a família da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos com o falecimento de Frei Pedro Sardo (OFMCap), mais conhecido por Ernesto Sardo ocorrido nesta terça-feira, dia 1º , às 12h25min, em Curitiba.

Seu corpo foi velado no Convento Santo Antônio, em Almirante Tamandaré. Às 14h30 celebrada a Missa Exequial e, em seguida, o sepultamento do religioso no Cemitério dos Capuchinhos.

Ele tinha 86 anos de idade, sendo 66 anos de Vida Religiosa e 59 anos de Vida Sacerdotal.

Os Capuchinhos chegaram a Santo Antônio da Platina em 1927 tendo como primeiro Pároco Frei Angélico de Ênego que ficou à frente da Igreja platinense até 1933. Os capuchinhos deixaram Santo Antônio em 31 de dezembro de 2011, onde ficaram por 84 anos, dando lugar aos Padres Diocesanos.

Entre os muitos religiosos que trabalharam em Santo Antônio da Platina, estava Frei Pedro (Ernesto) Sardo.

Ele foi vigário paroquial a partir de maio de 1971 quando a Paróquia Santo Antônio de Pádua (a única na cidade na época) tinha como 10º Pároco Frei João Estevão Costa que chegou em fevereiro de 1971 e saiu em fevereiro de 1980.

Frei Pedro (Ernerto) Sardo em sua passagem por Santo Antônio da Platina, durante cinco anos (1975-1980) foi o fundador do grupo de jovens Jopuc (Jovens Platinenses Unidos em Cristo), que tinha sua sede ao lado da Igreja Matriz, onde hoje é o Centro Pastoral Paroquial Frei Clemente Vendramin.

Era um local espaçoso onde os jovens se reuniam durante a semana e nos sábados e domingos para reuniões, formações, ensaios de cantos, enfim, surgiu com o propósito de revigorar a igreja com a ação forte e pujante da juventude.

Quando o grupo completou 25 anos, foi realizada uma Missa em Ação de Graças e, em seguida, uma festividade no Salão Paroquial defronte à Avenida Oliveira Motta que contou com a presença do hoje saudoso Frei Pedro Sardo, fundador daquele grupo, de onde sugiram muitas lideranças que nos dias atuais estão atuando à frente de pastorais, conselhos, ministérios da Igreja Católica nas paróquias pela Cidade.

Frei Pedro Sardo nasceu em 30 de abril de 1937. Fez a Vestição em 24 de março de 1956. Um ano depois, em 25 de março, chegou a realizar a Profissão Temporária. Em 1960 fez a Profissão Perpétua e, três anos à frente ocorreu sua Ordenação Diaconal, no dia 30 de março.

A Ordenação Presbiterial se deu em 21 de dezembro de 1963. Sua marca de atuação era como um religioso simples, incentivador dos jovens na igreja e um franciscano exemplar. Ele vinha a algum tempo fazendo tratamento de Hemodiálise. Estava até o seu falecimento, morando no Convento Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba (Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario).