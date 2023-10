Costelada beneficente dia 12 em S. Antônio

Para reforma da cozinha da Paróquia Santo Antônio de Pádua

Será realizado no dia 12 de novembro (um domingo), uma Costelada Beneficente em prol da reforma da cozinha da Paróquia Santo Antônio de Pádua.

O evento será realizado no Sintrol (antigo Barril), no KM 61 da PR 493 das 12 até 14 horas, em Santo Antônio da Platina (no trecho entre Ribeirão do Pinhal).

Os valores são de R$ 40,oo para adulto (individual) e R$ 15,00 para crianças de dois a oito anos.

O cardápio contará com arroz branco, arroz com cenoura e vagem, farofa de cebola, mandioca com bacon vinagrete, salada e virado de feijão com ovo. Bebidas à parte.