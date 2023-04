Ao lado das filhas, marido, familiares e amigas

Quem aniversaria neste sábado, dia 22, é a querida e meiga Cristina Bonilha (fotos).

Ela, que reside em Siqueira Campos, é esposa do empresário Leodir Bonilha e comemorou com familiares, amigas, e as filhas, Mariana e Kelly.

Parabéns e felicidades.