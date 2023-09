Daj Resort comemora novo ‘Dia do Turismo’

Nesta quarta-feira no Norte Pioneiro

O Dia do Turismo é uma data especial que celebra a importância da indústria do turismo em todo o mundo. Comemorado nesta quarta-feira, dia 27, foi escolhida em homenagem à criação da Organização Mundial do Turismo (OMT) em 1970.

O principal objetivo do Dia do Turismo é sensibilizar as pessoas sobre a relevância do turismo para as economias locais, nacionais e globais, bem como promover a compreensão intercultural e a paz.

É dentro desse contexto de contribuição para o desenvolvimento do município de Ribeirão Claro aproveitando suas belezas naturais em harmonia com a natureza, que surgiu o Daj Resort & Marina. Em quatro anos o empreendimento se tornou um dos hotéis mais conceituados do País com reconhecimento dos maiores sites de hospedagem do Mundo como o Booking que concedeu ao Daj o prêmio Traveller Review Awards com a nota 9,6 e o Tripadvisor com o selo de recomendação oficial.

Ciente do papel crucial na promoção do crescimento econômico da região o Daj gera centenas de empregos diretos e indiretos no município de pouco mais de 11 mil habitantes, valorizando fornecedores locais em sua gastronomia, jardinagem, atrações artísticas e demais áreas.

O turismo também tem um impacto significativo no desenvolvimento sustentável de uma região como Ribeirão Claro com práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental e beneficiam as comunidades locais.

Cercada por vales e montanhas, a cidade surpreende pela sua variedade de possibilidades quando se trata de esportes. São diversas cachoeiras, cascatas, montanhas e até mesmo uma gruta que proporcionam um vasto leque de opções, garantindo satisfação aos turistas.

Às margens da represa de Chavantes, Ribeirão Claro também permite a prática de muitos esportes náuticos: Jet Ski, Caiaque, Passeios de barco, pesca, dentre muitos outros. A região do reservatório da usina hidrelétrica de Chavantes, formada pela confluência dos rios Paranapanema e Itararé, entre São Paulo e Paraná, passou a ser definida como área especial de interesse turístico e denominada de Angra Doce.

Devido a sua região montanhosa, a cidade atrai muitos praticantes de esportes radicais, os quais são beneficiados pelo relevo local, proporcionando um fator de emoção a mais. Destaque para a maior tirolesa do Paraná, uma emocionante atividade que proporciona uma vista panorâmica da região. Outra opção para os mais aventureiros é desfrutar de voos de parapente, permitindo uma experiência única de contemplação das belezas naturais.

A história também está presente em Ribeirão Claro, com suas fazendas históricas de café. Essas propriedades preservam a arquitetura e o legado cultural do período cafeeiro, oferecendo aos visitantes uma viagem no tempo e uma chance de conhecer mais sobre a história da região.

Em resumo, o Dia do Turismo é uma ocasião para celebrar as muitas contribuições positivas do turismo para a sociedade, incluindo o crescimento econômico, a promoção da diversidade cultural e a preservação do patrimônio natural e cultural. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade para refletir sobre os desafios e responsabilidades que vêm com o turismo, visando promover um setor mais sustentável e consciente. Portanto, ao viajar, lembre-se sempre de ser um turista responsável e respeitoso, contribuindo para um mundo mais conectado e harmonioso.

Localização – O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Fotos: Rafael Silva

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro-PR – Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Coordenadas do Heliponto.

Nome: Ponta da Garças (SD60) CIAD PRO 160

Latitude: 23°17´40’S – Longitude: 049°44’15”W.