RIBEIRÃO CLARO: Daj Resort & Marina terá uma NOITE ITALIANA

No dia 27 de abril no Restaurante Mavo



O prestigiado restaurante, Mavo, no Daj Resort & Marina, realizará uma noite italiana excepcionalmente encantadora no sábado, dia 27 de abril para os hóspedes e visitantes.

Será uma oportunidade de se deliciar com uma experiência culinária única, repleta de sabores autênticos da Itália.

Situado em Ribeirão Claro, uma cidade que tem suas raízes profundamente ligadas à colonização italiana, o Daj Resort & Marina celebra a herança e a cultura italiana com uma noite dedicada à sua culinária icônica. Dos antipastos aos pratos principais e sobremesas, cada prato é uma celebração da autenticidade e do sabor.

Os hóspedes que escolherem o Daj como seu refúgio durante esse fim de semana especial serão tratados com mimos adicionais. Será oferecido um late checkout estendido até as 17:00 de domingo, permitindo que eles aproveitem ao máximo sua estadia. Além disso, como parte do pacote de boas-vindas, cada suíte receberá uma garrafa de vinho para acompanhar o jantar italiano no sábado à noite.

Para os visitantes que optarem por participar da Noite Italiana, será oferecida uma experiência igualmente deliciosa. Cada casal receberá uma garrafa de vinho, elevando ainda mais a atmosfera romântica e gastronômica.

“Sobre o Daj Resort & Marina”: Localizado em uma das regiões mais encantadoras de Ribeirão Claro, o Daj Resort & Marina é um destino que oferece uma combinação perfeita de conforto, elegância e hospitalidade. Com uma ampla gama de comodidades de classe mundial e vistas deslumbrantes da natureza circundante, o resort é um refúgio ideal para aqueles que buscam uma escapada relaxante e rejuvenescedora.

Reservas pelo WhatsApp: (43) 3371-3902

Daj Resort & Marina

Endereço: Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 03, Ribeirão Claro.