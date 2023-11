De Pinhal, atletas vencem kickboxing em Carlópolis(veja)

Lutas correram no Ginásio Homero Havedutti

Richard Dantas, natural de Ribeirão do Pinhal, foi campeão de kickboxing, no recente CFC Fight em Carlópolis.

As lutas casadas ocorreram no Ginásio Homero Havedutti, em que competiu contra o curitibano Ray Ferreira, e nocauteou seu oponente logo no 1º Round, tornando-se campeão da categoria 65 quilos.

Também da equipe Gorila Fight, de Ribeirão do Pinhal, Kaique Henrique lutou contra o paulista José Donizete, também sendo campeão com nocaute no 1º Round.

Kickboxing é a arte marcial que combina socos e chutes, incorporando movimentos de outros tipos de luta como boxe e muay thai, e quem o pratica pode gastar até 800 calorias em 50 minutos de treino.

É um esporte que faz parte do grupo das Artes Marciais, com ataques dinâmicos, cotoveladas, joelhadas, chutes e socos, e é uma ótima alternativa para quem busca motivação para a prática de uma atividade física diferente.

Essa modalidade, que se popularizou bastante no Brasil, oferece uma série de benefícios, tanto para o corpo quanto para a mente.

No Brasil, o MMA é o único esporte que conseguiu alcançar uma exposição na mídia próxima ao futebol. Isso fez com que cada vez mais pessoas buscassem a prática de esportes de combate para se manterem fisicamente ativas, com destaque para as aulas de kickboxing.

O esporte começou a aparecer quando lutadores de Karatê começaram a explorar novas técnicas, que promoviam mais contato entre os participantes.