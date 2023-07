Decreto altera todo o expediente nos jogos da Seleção Feminina

Próxima segunda-feira será das 11 às 18 horas

O governador em exercício Darci Piana(foto) assinou nesta quarta-feira (19) o decreto estadual 2.844/2023 , que estabelece orientações sobre o expediente nos órgãos estaduais nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023, que inicia nesta quinta-feira (20) na Austrália e na Nova Zelândia.

A estreia das jogadoras brasileiras na Copa será na próxima segunda-feira (24), às 8h do horário de Brasília, contra a seleção do Panamá. Com isso, o expediente neste dia será das 11h às 18h. O segundo jogo do Brasil na fase de grupos da competição acontecerá no sábado (29), às 7h, contra a França, sem alterações no expediente. A última disputa desta etapa está marcada para quarta-feira (2 de agosto) às 7h, diante da seleção jamaicana, quando o expediente será das 10h às 18 horas.

A normativa estabelece às instituições que integram a administração pública do Paraná horários excepcionais de trabalho aos servidores do executivo estadual, garantindo a manutenção das atividades consideradas essenciais.

Esta é a primeira vez em que haverá mudanças no expediente dos órgãos estaduais durante o campeonato mundial feminino de futebol, seguindo uma prática que já é adotada nos jogos da seleção masculina na Copa do Mundo. Pelo decreto, o expediente iniciará três horas depois do início de cada jogo.

A competição vai até o dia 20 de agosto. Caso o Brasil avance para as oitavas de final, novas alterações poderão ser feitas no expediente, de acordo com o calendário das partidas.

Com aumento de 24 para 32 países participantes, esta é a maior Copa Feminina da história. As seleções nacionais estão divididas em oito grupos com quatro equipes cada, e as duas primeiras se classificam para a fase eliminatória. O Brasil luta pela primeira conquista de sua história.