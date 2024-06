Delegada faz palestra à agentes de saúde de S. Antônio da Platina

Sobre importância das políticas de combate às drogas

Na tarde desta segunda-feira, dia 24, a Delegada adjunta de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Keylla A. Melo Glatzl ,promoveu, em parceria com a secretaria municipal de Saúde, palestra aos agentes da rede de saúde municipal sobre “Drogas e Criminalidade”, com enfoque na análise social sobre os efeitos do tráfico de entorpecentes na sociedade como um todo.

A iniciativa aconteceu na sede da secretaria municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Também discorreu sobre a importância das políticas de combate, assim como as boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários.

Iniciou a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, instituída pela Lei 13.840, de 05 de junho de 2019. De acordo com o art. 19-A da Lei 11.343/06, e as ações serão intensificadas voltadas à redução da oferta e prevenção do uso de entorpecentes.

A semana foi escolhida por fazer alusão ao Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas, celebrado em 26 de junho.