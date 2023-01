Delegado decide ficar em S. Ant. da Platina

Dr. Rafael Guimarães anuncia permanência no cargo

Desde agosto de 2018, o delegado da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, Rafael Pereira Gabardo Guimarães tem atuado de forma eficiente, recebendo o respeito e admiração de toda a comunidade regional. Havia a possibilidade dele trabalhar na vizinha Joaquim Távora ou em Curitiba. Agora, ele confirmou que permanecerá na Cidade Joia.

A convite, fez visita de cortesia ao Npdiario (fotos). “O maior desafio foi tentar manter o nível implantado pelo meu antecessor, o dr. Tristão Borborema”, disse.

Aos 41 anos, é casado com uma moça de Ribeirão do Pinhal, Marina, com quem teve um filho, Victor, é torcedor do Athetico Paranaense e fez muitos amigos na cidade também por essa qualidade.

Fez questão de ressaltar a importância de operações conjuntas com o Ministério Público, Polícia Militar, Judiciário e Imprensa responsável trabalhando em ação comum com a população.