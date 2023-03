Desaparece border collie de fazenda em S. Antônio da Platina

Tutora oferece recompensa para quem encontrar

Desapareceu há uma semana em Santo Antônio da Platina, na fazenda Santa Verônica entre Monte Real e Taquaralzinho, este cachorro da raça Border Collie (fotos).

Tricolor, com o corpo preto, uma coleira de pelos de volta do pescoço, o peito e as patas brancas, na pata esquerda ele tem 4 pontinhos pretos e a amarelos.

Ele tem mais ou menos 50 centímetros de altura e é muito inteligente.

Atende pelo nome de Texas e é bem dócil.

Tutora Geisa Fernanda oferece uma boa gratificação .

Número de contato é (43) 99672-6745.