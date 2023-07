Carro estava com outras duas pessoas

Nesta quarta-feira (05) por volta das 21h a Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal realizou ação de combate ao tráfico de drogas na Vila Almeida.

Em patrulhamento por local alvo de denúncias de trafico de drogas um veiculo VW/ Prisma com três mulheres dentro foi abordado.

Ao saírem do carro, uma delas dispensou ao chão três pinos eppendorf com cocaína em seus interiores. A mulher foi identificada e encaminhada à Delegacia para autos, as drogas, apreendidas.