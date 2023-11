Detido ao tentar passar celular na cadeia feminina

Na manhã desta quarta-feira em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta quarta-feira (29), durante revista de rotina no dia de visitas na Cadeia Pública Feminina de Santo Antônio da Platina, um indivíduo masculino de 25 anos foi flagrado pelos agentes penitenciários ocultando um aparelho celular que seria entregue a uma das detentas.

A Polícia Civil foi acionada, sendo o celular apreendido e o elemento conduzido à delegacia para lavratura de procedimento pela prática do crime de promover a entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional, previsto no artigo 349 do Código Penal, cuja pena é de detenção de três meses a um ano.