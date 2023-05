Disputas de cinturão sábado no 2º MFC em Conselheiro Mairinck

Mairinck Fight Championship será no ginásio de esportes

O evento que promete movimentar a cidade de Conselheiro Mairinck no próximo sábado, 06, às 16 horas, no ginásio de esportes, localizado na rua Rua Dr. Natel de Camargo, próximo à escola Dona Macária, receberá 36 atletas do Norte Pioneiro, Curitiba e Castro.

As modalidades de luta são Kickboxing, Boxe, Nogi, Jiu Jitsu e MMA, com disputa de dois cinturões, sendo um de adulto e outro de criança.

Além do grande atrativo de artes marciais, a animação também contará com o DJ Israel para acalorar ainda mais a noite de lutas.

A entrada para prestigiar o evento é R$ 10,00 e 1 kg de alimento para arquibancada, e R$ 120,00 e 4 kg de alimento para mesa VIP de quatro lugares. Os alimentos serão destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mairinquense, em uma ação social.

Os resultados dos atletas podem ser acompanhados no instagram através das contas:

@mairinckfightingchampionchip ou @teamvieiraoficial e @leandroregiss.

A organização do evento está sendo realizada pelo professor de Muay Thai e lutador Rodrigo Vieira, e seu aluno Leandro Regis, que é produtor de eventos.

Rodrigo está no mundo das lutas há 19 anos e, durante esse tempo, o mestre veio conhecendo diversos atletas e professores de diferentes modalidades de lutas, e graças a essas relações é que foi possível reunir lutadores e equipes do Paraná para disputar o cinturão e a vitória em Conselheiro Mairinck.

Essa será a segunda edição do Mairinck Fight Championship (MFC), a primeira aconteceu no ano passado, 2022, e dessa vez a organização estará ainda mais impecável para receber em torno de 1000 pessoas. A organização conta com o apoio de patrocinadores da região para promover uma das melhores disputas de cinturão do Norte Pioneiro.

Rodrigo Vieira, que atualmente é lutador de MMA e professor de Muay Thai, vem de um contexto de muita superação. Emocionado, o lutador se refere ao esporte como salvação, uma vez que o tirou do mundo das drogas e, atualmente, é referência por onde passa. E como já conheceu o lado escuro, hoje, seu principal objetivo é tirar outras pessoas da escuridão, da depressão, das drogas e da ansiedade.