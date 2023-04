Wenceslau Braz: Dois alunos criam software para Urna Eletrônica

Projeto surgiu em colégio da zona rural

Guilherme Daniel Ferreira e Nicolas Leandro Ferreira, ambos de 13 anos, são alunos do oitavo ano do Colégio Estadual do Campo Multianos Patrimônio São Miguel, de Wenceslau Braz . Eles desenvolveram um software de Urna Eletrônica, para inovar o processo de eleição do Grêmio Estudantil que aconteceu nesta quarta-feira, 19, no estabelecimento de ensino.

Guilherme usou uma linguagem de programação para automatizar o processo de votação , essa tecnologia traz mais agilidade, segurança e eficiência no processo de votação.

As Técnicas Pedagógicas do Núcleo Regional de Educação brazense, Cristiane Caporaso, responsável pelas Escolas Multianos e Sandra Marques Leal, coordenadora pelo Grêmio Estudantil em parceria com o auxiliar de Robótica do CRTE Gabriel André Gonçalves, que acompanhou a votação, deram suporte. O diferencial é como foi feita e eleição.

“ O uso da urna ajudou a aproximar os alunos da realidade do processo eleitoral e o fato de desenvolverem esse simulador é algo inovador e de grande importância, trazendo mais visibilidade, motivo de muito orgulho para toda a comunidade escolar, em razão de fomentar a busca pelo conhecimento” afirmou Cristiane.

A tecnologia e a linguagem computacional têm se tornado cada vez mais presentes no cotidiano, desde a maneira como nos comunicamos até como trabalhamos e nos divertimos. Por isso, é importante que crianças e adolescentes da rede pública de ensino tenham acesso a esses recursos desde cedo.

Aprender a programar e entender a linguagem computacional pode trazer inúmeros benefícios para os jovens, além de desenvolver habilidades de resolução de problemas e pensamento lógico, a tecnologia também pode ser uma ferramenta poderosa para estimular a criatividade e a inovação.

A familiaridade com a tecnologia e a linguagem computacional podem abrir portas para futuras oportunidades profissionais, uma vez que a indústria do setor está em constante crescimento e demanda por profissionais qualificados, ajudando na preparação para o mercado de trabalho.