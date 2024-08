Dois detidos por briga de bar em PINHALÃO

Operação Força Total Brasil

A Polícia Militar de Pinhalão atendeu ocorrência de briga em bar e deteve dois homens.

Durante realização da Operação Força Total Brasil – VI, equipe ROTAM foi acionada para atendimento a uma situação de briga generalizada num bar. Os policiais chegaram ao local, momento que dois indivíduos correram para os fundos do estabelecimento, sendo alcançados e detidos.

Com um deles foi encontrado um simulacro de arma de fogo (réplica de pistola) e com o outro um revólver, calibre 32, carregado com 06 munições. Os dois foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil local.