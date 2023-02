Fundamental rede de saúde forte, diz Tony

Ele é Diretor-executivo do CISNORPI

O Diretor Executivo do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI), Tony Palhares, destacou ser fundamental que a rede de saúde esteja cada vez mais fortalecida. Juntamente com o assessor do Consórcio, Esmael de Carvalho, esteve presente na recente eleição da Associação dos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Paraná (foto).

Na ocasião o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda, foi reeleito para o cargo. Em entrevista ao Blog do Marcos Júnior em Curitiba, o diretor do CISNORPI destacou que os consórcios de saúde estão cada vez mais integrados para realizar um atendimento de qualidade na área de especialidade através do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Prefeito Aquiles Takeda está na presidência da ACISPAR desde o ano de 2021 e lembra que a Associação tem essencialmente como objetivo conjugar esforços visando atingir objetivos comuns e atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (Texto e foto: Marcos Júnior).