Edital de alteração do regime de casamento/Ribeirão do Pinhal

Alteração do regime de bens do casamento

A Excelentíssima Senhora Doutora Elisa Sabino de Azevedo Duarte Silva, MM Juíza de Direito da Única Vara de Registros Públicos da Comarca de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER,

a todos que virem o presente EDITAL ou dele tiverem conhecimento, que o mesmo foi expedido nos autos de nº 0001199-86.2023.8.16.0145 em que constam como requerentes:

ENEDIR RODRIGUES LIBERATO e MARCIA CORINTH LIBERATO, residentes na Rua José Felix de Moraes, 36 – Ribeirão do Pinhal – RIBEIRÃO DO PINHAL/PR – CEP: 86.490-000. Desta forma, se procede por meio deste edital sua DIVULGAÇÃO da pretensão do casal, sobre o pedido de Alteração do Regime de Bens do Casamento de SEPARAÇÃO DE BENS OBRIGATÓRIA para o regime de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, nos termos do artigo 257, inciso. II, do CPC, com efeitos desde a data da celebração do casamento (10/06/2016). Conforme a decisão exarada no movimento 11.1.