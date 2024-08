EDITAL DE CONVOCAÇÃO Núcleo Nelore do Norte Pioneiro

Edital de Convocação

O Presidente do Núcleo Nelore do Norte Pioneiro do Paraná, convoca os associados para a assembleia geral extraordinária para aprovação das contas e eleição da nova diretoria para o próximo biênio.

Local Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antonio da Platina na EFAPI

Data 17/08/2024

Horário 18:00

Não havendo quórum suficiente para a primeira convocação fica desde já convocados os associados para a segunda chamada as 18:30 horas no mesmo dia e horário.

José Márcio Peixoto Filho