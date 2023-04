Edital de convocação/Sindicato Rural de Sapopema

SINDICATO RURAL DE SAPOPEMA-PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES SINDICAIS

Será realizada eleição sindical, no dia 09 de maio de 2023, das 08;00 às 14:00 horas, na sede desta entidade, sito na Av. Manoel Ribas, n° 10, centro, na cidade de Sapopema PR, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegado Representante junto a FAEP e respectivos suplentes deste Sindicato, relativa ao mandato do período de 29 de maio de 2023 à 28 de maio de 2026, devendo o requerimento de registro de chapa ser apresentado à secretaria do sindicato no horário de 08:00 às 17:00 horas, no período de 15 (quinze) dias para o registro de chapas, que ocorrerá a partir do primeiro dia útil posterior à publicação do presente aviso. O edital de convocação da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade e em outros locais públicos.

18 de abril de 2023

_______________________________________

Fabio Antônio Maximiano de Souza

Presidente do Sindicato Rural de SAPOPEMA PR