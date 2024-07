Edital de Notificação Érica e Ricardo Santos/Ibaiti

E=D=I=T=A=L= DE = NOTIFICAÇÃO

Rejane Filgueiras Bittencourt, Oficial Titular do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, na forma da Lei,

FAZ SABER a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que por requerimento e documentos hábeis, vem INTIMAR os Srs. ÉRICA ANTUNES CARLOS DOS SANTOS e seu marido RICARDO RODRIGO DOS SANTOS, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, em 20/01/2018, ela empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 8.762.889-2-SSP/PR e do CPF/MF sob o nº 054.959.619-43, ele, gerente administrativo, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.760.442-0-SSP/PR e do CPF/MF sob o nº 039.236.349-60;

fica, pelo presente edital em decorrência do: Contrato de Venda e Compra de Imóvel com Financiamento, Alienação fiduciária de Imóvel e outras Avenças firmado entre as partes em 27/05/2019 e que recebeu o n° 10144851905, garantido por Alienação Fiduciária, constante R-3 e R-4 da Matrícula nº 15.946, INTIMADO a comparecer na agência do ITAÚ-UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede em São Paulo/SP, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha n° 100 – T. Olavo Setubal – Pq Jabaquara, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, p, para que no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ultima publicação deste edital, para saldar dívida junto à credora fiduciária, conforme estabelece o parágrafo 4º do Artigo 26 da Lei 9.514 de 20.11.1997.–

Rejane Filgueiras Bittencourt

Oficial Titular