EDITAL de Notificação/Intimação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Rejane Filgueiras Bittencourt, Oficial Titular do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Ibaiti, Estado do Paraná, na forma da Lei, FAZ SABER

a todos os que virem ou dele conhecimento tiverem, que por requerimento e documentos hábeis, vem INTIMAR o Sr. MARCOS APARECIDO DE MOURA, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.779.634-3/SSP-PR e do CPF/MF sob o nº 088.297.439-41, residente e domiciliado na Rua Dona Nenzinha, s/n, em Japira-PR; fica, pelo presente edital em decorrência do: Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo nº 501280, garantido por Alienação Fiduciária, constante (R-02) da Matrícula nº 13.905, INTIMADO a comparecer na agência da Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança, detentora do financiamento, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.174.009/0001-03, por sua agência de Ibaiti-PR, para que no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ultima publicação deste edital, para saldar dívida junto à credora fiduciária, conforme estabelece o parágrafo 4º do Artigo 26 da Lei 9.514 de 20.11.1997.-

Ibaiti, 28 de maio de 2024

Rejane Filgueiras Bittencourt

Oficial Titular