Educação divulga novo edital de PSS

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed) vai realizar um novo Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de professores. As inscrições iniciaram nesta quinta-feira (25) e devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan até às 16h do dia 22 de agosto. Podem ser preenchidas até 30 mil vagas ao longo do período de vigência do processo seletivo nos 32 Núcleos Regionais de Educação.

Os candidatos podem se inscrever para vagas na Educação Básica e/ou Educação Profissional, de acordo com as normas estabelecidas em edital. A taxa da inscrição é de R$ 62 para o candidato que optar por realizar uma inscrição e R$ 82 para realizar as duas inscrições. O PSS será válido para 2025, podendo ser prorrogado para 2026.

O processo seletivo conta com prova objetiva, de caráter classificatória e eliminatória, além de provas de títulos e prática, que envolve um plano de aula, ambas classificatórias. As vagas para os professores são de até 40 horas semanais e a remuneração chega a R$ 6.158,04 (incluindo gratificação e vale-transporte). Há vagas para Professor de Apoio à Comunicação Alternativa (PAC) e Professor de Apoio Educacional Especializado (PAEE).

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de setembro em Apucarana, Assis Chateaubriand, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz e a classificação final deve ser divulgada a partir do dia 09 de dezembro.

A convocação será composta por duas fases, as quais podem ocorrer separada ou simultaneamente. Elas estão relacionadas a comprovação de documentos informados na inscrição e contratação, condicionada à existência de vaga.

Serviço:

Inscrições: 25/07 à 22/08

Site: www.institutoconsulplan.org.br

Taxa de inscrição: R$ 62 (uma inscrição) / R$ 82 (duas inscrições)