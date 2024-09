Educação lança projeto visando sustentabilidade

A Secretaria de Educação do Paraná lança nesta sexta-feira (20) o Projeto Agrofloresta Paraná, que visa promover a sustentabilidade nas escolas e comunidades, com foco no plantio de 40 mil mudas de espécies nativas.

O evento acontecerá no Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Costa e Silva, em Irati, Centro-Sul do Estado. A cerimônia contará com a presença de autoridades locais e será seguida pelo plantio das primeiras mudas.

O projeto tem como objetivo principal sensibilizar alunos, professores e a comunidade escolar para a importância da preservação ambiental.

Serviço:

Data: 20 de outubro, sexta-feira

Horário: 10 horas

Local: Centro Estadual Florestal de Educação Profissional Costa e Silva, Avenida Paraná, 1.000, Vila São João, Irati