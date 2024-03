Em Bandeirantes são apreendidos celulares

Mercadorias irregulares eram do Paraguai



Neste sábado, 23, a Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu ocorrência de descaminho na PR-855, em Bandeirantes.

Durante fiscalização na Rodovia, um ônibus, linha Maringá-São Paulo/SP, foi abordado. Em seu compartimento de cargas, localizadas duas bolsas com mercadorias aparentemente provenientes do Paraguai.

Ao motorista, solicitou-se a presença do proprietário das bolsas, ao passo em que o dono afirmou serem do Paraguai, que as recebeu na rodoviária de Londrina e que teria recebido quantia para levar até São Paulo.

As mercadorias foram apreendidas para serem entregues na Receita Federal de Londrina, sendo que foram lacrados na presença do envolvido.

Celulares apreendidos:

01-POCO X6 PRO

01-POCO X6

02-POCO M6 PRO

17-POCO X5

01- REDMI 12

06- REDMI NOTE 12S

02- REDMI NOTE 13

02- REDMI NOTE 13 PRO

05- REDMI A3

08- REDMI 13C

– 01 JOYSTIC XBOX POWER

– 01 BIP5 AMAZFIT