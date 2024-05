Embargada uma área DE PRESERVAÇÃO permanente na zona rural de Jacarezinho

E mais dois autos de infração ambiental de R$ 6.200,00



A Polícia Militar Ambiental de Jacarezinho realizou atendimento de denúncia relatando construção em área de preservação permanente com criação de bovinos e suínos, os quais seriam alimentados com cama de frango (subproduto da produção de aves, resultado do acúmulo de restos de ração, fezes e penas misturado à serragem do chão das granjas. Pode conter resíduos de antibióticos, hormônios, inseticidas, bactérias, pregos e arames ) e estaria também ocorrendo descarte irregular de efluentes no solo.

Em vistoria ambiental no local, confirmado estar em funcionamento atividade de avicultura de corte com licença com validade até 30/11/2027, não sendo constatado descarte irregular de efluentes. Também, que no fundo da propriedade margeia um curso hídrico com a cerca danificada onde o gado está tendo acesso, prejudicando a regeneração natural da vegetação.

Em relação à criação de suínos, foi verificada a criação de três porcos fora da área de preservação permanente, sem dispensa de licenciamento ambiental.

Diante dos fatos foram tomadas as medidas administrativa e penal.

Resultados obtidos:

1 auto de infração ambiental no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais);

1 auto de infração ambiental no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

Embargo de área, ou seja, impedida qualquer atividade no local, ficando assim uma área estagnada. A função do embargo é proporcionar a regeneração de uma área que sofreu algum dano, visando a recuperação do local da degradação.