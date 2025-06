Tempo estava chuvoso

Conforme dados colhidos no local, trafegavam de madrugada três veículos pela PR-092 no sentido de Siqueira Campos para Quatiguá e ao atingirem o KM 296 se envolveram em acidente do tipo engavetamento.

Os três condutores deixaram o local antes da chegada da Polícia Rodoviária Estadual, não sendo possível identificá-los. Os carros – uma VW/Saveiro e um Toyota Corolla, placas de Quatiguá, e um VW/Voyage, placas de Echaporã/SP. O tempo estava chuvoso.