Espírito Santo recebe Brasileiro de Enduro

Os melhores pilotos do país estão em Venda Nova do Imigrante, cidade no Espírito Santo, para a disputa de dois grandes eventos neste fim de semana. São os campeonatos brasileiros de Enduro e de Enduro de Regularidade, que chegam as suas terceira e quinta rodadas, respectivamente. E é claro que a Pro Tork é presença confirmada.

No Brasileiro de Enduro, os destaques do time da maior fabricante de motopeças da América Latina são os atletas: Lolo Anton (foto), líder na categoria E1 e quinto colocado na Geral; Be Tiburcio – primeiro na Júnior e quarto na Geral; Butu Cadima – ponteiro na E55; e Crispy Arriegada – quarto na E3. A prova será em um circuito de 50 quilômetros, com três especiais: dois Enduro Testes (de 5,5 km e 6,5 km) e um Cross Teste (de 2 km).

Já no Brasileiro de Enduro de Regularidade, a equipe é representada por Jony Jachtchechen – líder na categoria Over 40; e Emerson “Bombadinho” Loth – sexto na categoria principal, a Elite. Aqui, serão dois percursos diferentes, no sábado aproximadamente 148 quilômetros e no domingo mais 124 km, ambos exigindo muita técnica e atenção na navegação.

As duas competições terão como base o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, carinhosamente apelidado de Polentão. A programação segue ao longo de todo o fim de semana, vale a pena prestigiar e torcer por seus atletas favoritos.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da Sportbay.