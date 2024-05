Abrem inscrições de encontro de trilheiros

Sportbay Tombo na Lama reunirá milhares de pilotos de motos, quadris e UTVs, entre os dias 17 e 19 de maio, em Piên, cidade da região metropolitana de Curitiba

Atenção, pilotos de motocicletas, quadriciclos e UTVs! Estão abertas as inscrições do maior encontro de trilheiros do Paraná e um dos melhores do Brasil, o Sportbay Tombo na Lama. O evento chega a sua décima sexta edição e promete reunir milhares de aficcionados pela modalidade entre os dias 17 e 19 de maio, em Piên, cidade da região metropolitana de Curitiba.

O Motódromo Eduardo Rudnick será a base da festa, local que oferece ampla infraestrutura, no qual é possível utilizar camping com banheiros e pontos de energia, além de se divertir na pista de velocross. No Centro de Eventos, ao lado, haverá praça de alimentação com variedade de opções, parque infantil, shows musicais e estacionamento. Tudo isso com acesso livre e segurança reforçada.

Mas vamos falar do ponto alto do encontro, a trilha que acontece no domingo. Ela conta com aproximadamente 60 quilômetros e está sendo especialmente preparada pela organização, incluindo alguns trechos inéditos, passando por belas paisagens da região. O percurso pode ser feito por atletas com menos experiência, mulheres e crianças, já que conta com pontos de desvio nas partes mais difíceis.

Os participantes têm direito a café da manhã, lanche no neutro, almoço e camisa para os 1.500 primeiros que retirarem seus kits. Inscrições até o dia 17, no site eventos.sportbay.com.br, pagam o valor promocional de R$ 130 e ainda concorrem a todos os prêmios: duas CRF 250F, duas TR 125F e uma TR 50F. Já quem deixar para fazer na hora terá o investimento de R$ 160, participando apenas do sorteio de uma CRF 250F e TR 50F.

E neste ano, pela primeira vez, os pequenos terão uma trilha exclusiva no sábado. Um circuito com cerca de 15 quilômetros para mini pilotos de até 14 anos. O cenário perfeito para iniciantes se soltarem sem medo, podendo ser acompanhados por um responsável em caso de necessidade. Esta é uma iniciativa que visa fomentar o desenvolvimento do esporte.

Na Trilha Kids, as inscrições custam R$ 70, tanto antecipadas quanto no local. O que muda é a premiação. Para quem fizer antes no site eventos.sportbay.com.br, haverá sorteio de duas bicicletas aro 20, um capacete e outros brindes. Mas quem deixar para a última hora concorre a apenas uma das bicicletas. Todos os trilheiros ganham camiseta e refeição ao fim do percurso.

Segundo o presidente do Tombo na Lama, Jair Nenemann, a expectativa para este ano é excelente. “Estamos muito animados com a realização do 16º Sportbay Tombo na Lama, o objetivo é fazer um evento voltado para os trilheiros e seus familiares, agregando tudo o que eles gostam. Fica aqui o convite para que venham nos prestigiar, inclusive a comunidade”, afirma.

Acompanhe as novidades do 16º Sportbay Tombo na Lama através do Facebook: www.facebook.com/ TomboNaLamae Instagram: @tombonalamapien

16º Sportbay Tombo na Lama

Data: 17 a 19 de maio

Local: Motodromo Eduardo Rudnick – Piên (PR)

Inscrições: eventos.sportbay. com.br ou ainda nas lojas Rudnick Motos, em São Bento do Sul (SC), Loja Letki e Lisboa Motos, em Piên (PR), e Pro Sport Motos, em Campo Alegre (SC)

Hotéis parceiros: Hotel Rudnick – (41) 3632-2106, Hotel Santo Antônio – (41) 3632-1224, Piazito Park Hotel – (41) 3632-1212 e Recanto Paraíso da Serra – (47) 3634-0142

Sobre o Tombo na Lama: O Tombo na Lama foi fundado em 2006, reunindo 58 motos em sua primeira trilha. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente o número de participantes. Na edição 2019, chegou a marca de 2.542, sendo considerado o maior do estado do Paraná. Após dois anos parado devido a pandemia, foi retomando em 2022, reunindo 1.623 trilheiros. Já em 2023, foram 2.118.