Estrada de santuário platinense terá asfalto de 2,5 KM na entrada

Prefeitura receberá mais de R$ 2,3 milhões em projetos da Itaipu

A prefeitura de Santo Antônio da Platina foi contemplada em mais de R$ 2,3 milhões em projetos aprovados através da Itaipu Binacional. A lista foi divulgada pela usina nesta terça-feira, 07, através do Programa Itaipu Mais que Energia e os projetos pleiteados pelo prefeito José da Silva coelho Neto, professor Zezão, o vice-prefeito Francisco Monteiro, o Chico da Aramon com apoio do deputado estadual Luís Cláudio Romanelli, estão conquistados.

Os investimentos fazem parte do Programa “Itaipu Mais que Energia” que contempla projetos em quatro diretrizes: Saneamento Ambiental; Energias Renováveis; Manejo de Água e Solo; e/ou Obras Sociais, de Infraestrutura e Comunitárias.

Entre a principal conquista, está a pavimentação da estrada do Santuário Nossa Senhora das Graças (foto), próximo a PR-092, um trajeto de aproximadamente 2,5 quilômetros.

O investimento foi comemorado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Antônio Marcos de Souza(foto) “Aguardávamos ansiosos por essa boa notícia. A pavimentação da estrada irá trazer mais conforto aos fiéis que vão até o santuário e também vai reforçar e valorizar ainda mais o turismo religioso em nosso município”, declarou.

O programa da Itaipu também fará investimentos no setor ambiental com a construção de terraços para evitar a erosão do solo, a entrega de um caminhão de coleta de lixo, uma empilhadeira e um biodigestor que será destinado à nova escola municipal que está sendo construída no centro da cidade.

Também haverá programas de investimento na recuperação de 20 nascentes e novos sistemas abastecimento de água, projetos que serão administrados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Todos os projetos foram elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento junto à Itaipu, com uma contrapartida municipal de R$ 860 mil.

A aprovação integra uma série investimentos projetados pelo professor Zezão e o vice-prefeito Chico da Aramon com foco na infraestrutura, meio ambiente e no turismo religioso no município. Recentemente, o prefeito esteve em Foz do Iguaçu na sede da Itaipu Binacional onde conheceu de perto os projetos da empresa e na ocasião pleiteou os diversos investimentos destinados para Santo Antônio da Platina.

Com os projetos selecionados, a Caixa Econômica Federal entra em contato com cada município contemplado, para realizar a avaliação de documentação e formalização dos instrumentos de repasse.