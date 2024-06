Evento atrai milhares para Tomazina neste FINAL DE SEMANA

Segunda etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia

De sexta-feira, 21, sábado, e até domingo, dia 23, Tomazina é o palco do maior espetáculo de vôlei de praia no Paraná. Será no Parque das Corredeiras, com muitas outras atrações.

A organização é de uma estrutura incrível preparada para acolher os participantes e o público. Serão 300 atletas competindo em alto nível nas categorias sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 e Master.

Prestigie este evento que não só coloca Tomazina no mapa do esporte nacional, mas também gera emprego e renda para a cidade e quem ganha com isso é a população do Norte Pioneiro.

O Parque das Corredeiras localizado no centro de Tomazina, muito conhecido pelos festivais de canoagem e considerado o litoral do Norte Pioneiro, passou por uma transformação. Com recursos do Ministério do Esporte e contrapartida da prefeitura foram investidos mais de dois milhões de reais.

O prefeito Flávio Zanrosso aguarda milhares de turistas.

No local, construída uma pista de canoagem que atende duas modalidades olímpicas a canoagem slalom e a canoagem slalom cross, uma sede para ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem), com escritório, hangar para guarda de equipamentos e vestiários, uma nova lanchonete mais moderna, novas quadras para esportes de areia, campo de grama sintética, quadra de basquete 3 x 3.

Também um grande lago medindo 115 x 35 metros onde são realizadas diversas atividades aquáticas, um amplo estacionamento e uma trilha que liga o Parque ao Salto Santa Maria (Cachoeira muito visitada da cidade).