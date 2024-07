Evento MOBILIZA o mercado imobiliário DO NORTE Pioneiro

Palestra foca fracionamento irregular do solo rural; houve reunião de diretoria do Creci

Na manhã de quinta-feira, dia quatro, os corretores de imóveis de Santo Antônio da Platina participaram da palestra “Parcelamento do Solo – Modalidades da Lei 6766/79”, ministrada pela Promotora de Justiça do Ministério Público do Paraná, Kele Cristiani Diogo Bahena, no Luz de Lua Eventos.

Dra. Kele, vinculada ao GAEMA (Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo) discutiu o combate aos loteamentos rurais irregulares. Também falou sobre governança ambiental, conservação das estradas rurais e áreas de proteção permanente. Ela destacou as limitações legais em relação às ofertas de bens rurais locais e se colocou à disposição para esclarecer dúvidas dos profissionais e da sociedade sobre as restrições legais na comercialização de áreas rurais.

Detalhou que está na fase de formulação o mapeamento das áreas urbanas e rurais dos Municípios pelo Instituto Água e Terra, com o objetivo de registrar todos os aglomerados existentes fora da área urbana e de expansão urbana. Essa etapa auxiliará os Municípios na posterior regularização dos parcelamentos pelos empreendedores e no congelamento das áreas consideradas não regularizáveis com a fixação de placas de alerta.

Durante o encontro, a Promotora de Justiça informou aos corretores sobre os riscos da aquisição de lotes irregulares ou clandestinos e da venda de parcelas ou lotes inferiores ao módulo rural, que na região é de 20 mil metros quadrados.

A iniciativa, organizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis por Flávia Boberg, delegada regional do Creci-PR, e Mohamed Nader, conselheiro estadual, contou com a presença de diversas autoridades locais. Entre elas estavam Cristiano Benedito Lauro, Secretário de Assistência Social e representante do prefeito, e os vereadores Luciano de Almeida Moraes, Eduardo Ferreira e Francielle de Moraes Macedo Souza.

Os corretores de imóveis também puderam acompanhar a reunião de diretoria do Creci-PR. Além da discussão da ordem do dia e dos assuntos gerais, os líderes do Conselho prestaram uma homenagem aos corretores de imóveis, Mariano Dynkowski e Rivaldo Ferrari, pelos 50 anos de profissão no mercado imobiliário. Os profissionais foram agraciados com o diploma de honra.

Lideranças do Creci-PR de várias cidades também estiveram presentes, incluindo Rivaldo Ferrari (Jacarezinho), Ricardo Mendes (Andirá), João Américo (Carlópolis), Rosilene da Silva Inácio (Coordenadora Crecicon) e Neli Aparecida Arruda de Oliveira (membro Crecicon).

Também profissionais de Joaquim Távora, Londrina, Siqueira Campos, Ibaiti, Quatiguá, Carlópolis, e Cascavel.

O presidente do CRECI estadual enfatizou a importância de promover palestras e reuniões no interior do Estado. “Eventos como este são essenciais, pois destacam a força do setor imobiliário para as autoridades, ampliam o conhecimento dos profissionais e aproximam os corretores de imóveis da administração do Creci-PR”, ressaltou.

O prefeito, representado por Cristiano Benedito Lauro, e os três vereadores presentes foram homenageados com um diploma pelos relevantes serviços prestados em prol do setor imobiliário.