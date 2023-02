Exame toxicológico: Laboratório Ximenes faz com segurança

Av. Oliveira Motta, 869 – Santo Antônio da Platina.

O Laboratório Ximenes completará 54 anos de existência em 2023, sob as orientações do Dr.Luiz Antônio Ximenes e filhos, estando no 270º lugar em volume no país, ganhando o Selo Esmeralda pelo Diagnósticos do Brasil. Também pontua entre os 300 laboratórios com Selo de Acreditação do país, tendo em vista que o Brasil possui em torno de 20 mil laboratórios.

O diretor Gustavo Ximenes (foto) administra a empresa com suporte de uma equipe eficiente e colaborativa.