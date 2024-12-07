Exército homenageia destaques (assistam)

Durante Formatura de Encerramento no Tiro de Guerra 05-004

O Tiro de Guerra 05-004 realizou a cerimônia de Formatura de Encerramento de 2024 em Santo Antônio da Platina, marcando um dia de emoções, celebrações e despedidas. O evento reuniu autoridades, familiares, amigos e convidados em um momento de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano.

A solenidade formou 49 atiradores, que pela última vez vestiram a farda militar, encerrando com honra e dedicação um ciclo de aprendizado e compromisso com a Pátria.

Além dos formandos, seis personalidades foram homenageadas pelos relevantes serviços prestados ao TG 05-004 e à comunidade local.

O prefeito Professor Zezão, o Padre José Antônio, a técnica do SESC Mariza Degáspari Arantes, o Major Eziquel Roberto Siqueira, comandante do Corpo de Bombeiros, o Sargento Eberson (do Tiro de Guerra de Jacarezinho), Rádios Vale do Sol e Difusora Platinense (representadas por Queiroz Junior) e o jornalista Valcir Machado (representado por Alecsander Ferreira/foto), do Npdiario.

O momento foi especialmente significativo para o Sargento Antônio Félix Martins, que se despede após dois anos de liderança na caserna. Sob sua gestão, o Tiro de Guerra 05-004 manteve seu compromisso com a formação de jovens cidadãos e o fortalecimento dos valores militares. Félix recebeu uma homenagem especial dos atiradores e convidados, reafirmando seu impacto positivo na instituição.

Entre os presentes na solenidade, estavam os convidados João, Eduardo e Ana Bertolini,(ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial Platinense), que prestigiaram a formatura e participaram das homenagens. O evento foi marcado por discursos emocionados, entrega de certificados e reconhecimento aos esforços dos atiradores e autoridades. A cerimônia destacou o papel fundamental do Tiro de Guerra na formação cívica e no fortalecimento do vínculo entre a instituição e a sociedade.

Encerrando a solenidade, os atiradores reafirmaram seu compromisso com os valores aprendidos, carregando consigo a responsabilidade de serem exemplos de cidadania e disciplina em suas comunidades. Foi, sem dúvida, um dia memorável para todos os envolvido

Imagens: Agência Ferreira Marketing, Chitão Batista, Marcelo Pedroti e 7k Eventos.