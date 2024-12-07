Exército homenageia destaques (assistam)

Durante Formatura de Encerramento no Tiro de Guerra 05-004
O prefeito Professor Zezão, o Padre José Antônio, a técnica do SESC Mariza Degáspari Arantes, o Major Eziquel Roberto Siqueira, comandante do Corpo de Bombeiros, o Sargento Eberson (do Tiro de Guerra de Jacarezinho), Rádios Vale do Sol e Difusora Platinense (representadas por Queiroz Junior) e o jornalista Valcir Machado (representado por Alecsander Ferreira/foto), do Npdiario.
Entre os presentes na solenidade, estavam os convidados João, Eduardo e Ana Bertolini,(ex-presidente da Associação Comercial e Empresarial Platinense), que prestigiaram a formatura e participaram das homenagens.
O evento foi marcado por discursos emocionados, entrega de certificados e reconhecimento aos esforços dos atiradores e autoridades. A cerimônia destacou o papel fundamental do Tiro de Guerra na formação cívica e no fortalecimento do vínculo entre a instituição e a sociedade.
Imagens: Agência Ferreira Marketing, Chitão Batista, Marcelo Pedroti e 7k Eventos.