Extinpel na fase final da construção de sua nova fábrica (assista)

Sede trará tecnologia de ponta, infraestrutura sustentável e maior capacidade de produção e distribuição

A Extinpel Indústria de Extintores, uma das líderes do setor na América Latina, está prestes a inaugurar sua nova sede e fábrica, localizada na PR-439, Santo Antônio da Platina, no sentido Ribeirão do Pinhal (curva da fazenda Santa Rita).

A conclusão das obras, que está em sua fase final, promete transformar o conceito de fabricação de extintores com um espaço inovador de mais de 3.500m².

Com um investimento significativo em infraestrutura moderna, a nova fábrica da Extinpel será aberta um marco no setor. O local contará com tecnologia de ponta, incluindo um grande investimento em energia renovável, assim como, uma cisterna para captação da água da chuva, que permitirá o reaproveitamento desse recurso natural em diversas atividades operacionais. Essa iniciativa não apenas reduz o consumo de água potável, mas também contribui para a preservação do meio ambiente, reforçando o compromisso da Extinpel com práticas sustentáveis e a responsabilidade social.

A nova sede irá maximizar e otimizar todo o processo produtivo, logístico, entre outros.

Na foto principal, os sócios Francisco Carlos Caldi, Francisco Carlos de Oliveira, José Vicente Negreiros Cesar e Ronaldo Quiles.

Pioneirismo e Excelência na Produção de Extintores

A Extinpel, atuando há mais de 24 anos na fabricação de extintores, é reconhecida como uma das cinco maiores fábricas de extintores da América Latina. Sua atuação se destaca pelo desenvolvimento contínuo em tecnologia e pela excelência na qualidade dos produtos. A empresa investe constantemente em pesquisas e testes, garantindo que seus extintores, que são produzidos inteiramente dentro da empresa, atendam aos mais rigorosos padrões de eficiência e segurança.

Equipe Qualificada e Desenvolvimento Regional

A Extinpel não apenas se destaca pela inovação tecnológica, mas também pelo seu capital humano. Conta com uma equipe altamente capacitada e em constante desenvolvimento, oferecendo oportunidades significativas em todas as áreas de trabalho. A empresa também contribui para o desenvolvimento econômico da região, fomentando a geração de empregos e o crescimento local.

Expansão Internacional e Reconhecimento

Além de ser pioneira no estado do Paraná, a Extinpel está expandindo suas fronteiras com sucesso. O projeto de exportação iniciado em 2024 já está trazendo resultados positivos, permitindo que outros países se beneficiem da qualidade e segurança dos produtos da empresa.

Com raízes profundas no norte do estado do Paraná, O Time Extinpel tem orgulho de sua trajetória e do impacto positivo que a empresa tem na região. A nova fábrica representa mais um passo na celebração e no fortalecimento da indústria local.

