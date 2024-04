Enterro de corpo de Geane Ribeiro NOVE horas deste sábado

Aos 47 anos não resistiu a um câncer

Faleceu na manhã desta sexta-feira, no Hospital do Câncer de Londrina, Geane Alves Siqueira Ribeiro (fotos), de 47 anos, esposa de Emanuel Ribeiro (trabalha na Construcasa Bordignon), filha do Ivo Alves Siqueira e Cleuza Teixeira, irmã do Genildo Siqueira (da prefeitura platinense).

Ela lutava contra a doença há dois anos.

Deixou também a filha Maria Clara Siqueira.

Velório está sendo na Funerária Santo Antônio, Avenida Oliveira Motta.



O médico cardiologista Jorge Cendon Garrido manifestou seu pesar:” Era muito amiga minha, além de paciente, minha colega de trabalho no Hospital Regional. Pessoa de índole invejável, prestativa e ótima profissional. Uma pena ter ido tão cedo. Que Deus a receba em seus braços”, disse.

Sepultamento do corpo neste sábado, dia 27, às nove horas no Cemitério Parque das Oliveiras.