FALECE JOSÉ DIAS aos 83 anos de idade

Última despedida foi em Curitiba

Faleceu no dia 04 de março José Dias Neto, platinense, aos 83 anos.

O falecido era médico, filho de Ernesto Dias dos Reis, o qual era irmão do saudoso médico e ex-prefeito Dr. Alício Dias dos Reis. Trabalhou em São João do Ivaí muitos anos depois transferiu sua residência para Curitiba, para educar os filhos.

Na juventude, morou na CEU (Casa do Estudante Universitário) contígua ao Passeio Público, onde dividia quarto com o falecido jornalista Noel Cândido de Moraes, da Tribuna Platinense.

Irmão do Ernestinho Dias dos Reis, advogado e jornalista, que trabalhou muitos anos na Gazeta do Povo. Irmão também do Eduardo Dias dos Reis, que morreu de Covid há três anos.

As informações são do dr.Luciano Dias dos Reis.

Na foto, José Neto está de terno escuro, de camisa branca é Luiz, hoje com 87 anos, único irmão vivo do Dr. Alício.

A última despedida de José Neto se deu nos dias 04 e 05 de março, em Curitiba, na Capela Vaticano – Sala Esmeralda.