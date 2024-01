Falece Lexina Pereira GOMES ASANUMA

Esposa do dentista platinense Koiti Asanuma

Faleceu em Presidente Prudente(SP) Lexina Pereira Gomes Asanuma (fotos), de causas naturais aos 81 anos.

Era esposa do Dentista Dr Koiti Asanuma que durante muitos anos atendeu em sua clínica no alto da Avenida Oliveira Motta, em Santo Antônio da Platina.

Mãe da platinense Viviane (esposa do Alexandre Lemes de Toledo,da Denorpi) e também de Eloir, Eluiz, Elaine, Eliane, e Pierre.

Velório em Prudente Prudente, assim como o sepultamento às 17h30m desta sexta-feira, dia 19.

O casal residiu sempre na Cidade Joia , onde deixou muitos amigos, e se mudou para o interior paulista apenas em 2022.