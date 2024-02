De tradicional família platinense

Faleceu de causas naturais nesta sexta-feira, dia 23, Lourdes Campos Marangoni (fotos) , aos 88 anos, em Santo Antônio da Platina.

Seu corpo foi velado na Funerária São Carlos/Platinense de onde saiu para sepultamento na manhã deste sábado, dia 24, para o Cemitério São João Batista.

Era casada com José Mendes,o Zé Amarelo, de 91 anos, proprietários da Loja Campos, na rua Rui Barbosa.

Sogra do comerciante Luis Renato Patrial, do Bar do Tunity.

Deixou o marido, cinco filhas, Eni, Eunice, Cíntia, Eleni (Lena) e Zeni (Xeno); sete netos e seis bisnetos.