Sepultado corpo de Marlene Cintra hoje

Ela faleceu ontem à tarde em sua residência

A artesã Marlene Luna Cintra (foto) perdeu a vida em torno de 18h30m desta terça-feira, dia 12, em casa. Ela passou mal, foi levada por uma das filhas ao Pronto Socorro, onde melhorou, mas teve um “mal súbito” depois – conforme informou o médico – com problemas de pressão arterial.

Após sair da unidade de saúde e retornar à sua residência, acabou não resistindo.

O corpo foi velado na Funerária Santo Antônio, na avenida Oliveira Motta, no centro de Santo Antônio da Platina.

Deixou o marido, Ivan Góes Cintra, o Ivan do Escritório de Contabilidade (com o qual era casada há 52 anos), o filho Ivanzinho e as filhas Melissa e Taís, além de cinco netos.

O sepultamento ocorreu às 10h30m desta quarta-feira, dia 13, no Cemitério São João Batista.