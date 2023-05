Falta d’água quarta-feira em S. Antônio

Abastecimento normalizará por volta das 23 horas

Nesta quarta-feira (dia dez), a Sanepar fará em Santo Antônio da Platina obras para a interligação de redes de novo loteamento, entre as 8 e as 16 horas.

Poderá ocorrer oscilação de pressão ou falta d’água temporária no Jardim Santa Crescência, Monte Verde, Eunice Eleutério da Silva, Jardim Belaggio, Parque Alvorada, Jardim Colina Verde, Jardim Monte das Oliveiras, Royal Parque, Platina e Hospital Regional do Norte Pioneiro,

A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade de forma gradativa, por volta das 23 horas.

A população deverá fazer uso econômico da água tratada, priorizando higiene e alimentação, evitando desperdícios. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Podem ficar sem água clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br