Família pede ajuda para cirurgia urgente

Fraturou fêmur e necessita de recursos financeiros

Há mais ou menos dois anos, Jane Sueli Bitencourt da Cunha (fotos) sofreu um acidente e fraturou uma das pernas. O ocorrido trouxe consequências até hoje e ela segue em recuperação, usando uma gaiola na perna fraturada, em Santo Antônio da Platina.

Acontece que, dia primeiro de janeiro, exatamente no momento da virada, sofreu uma queda e, dessa vez, fraturou o quadril. Buscaram socorro imediato e foi levada ao hospital. Depois de ser avisada que precisará de uma cirurgia, a família tentou o possível para conseguir uma vaga no setor público – tudo isso sem sucesso.

Disseram que não há vaga e nem mesmo previsão de consegui-la. Detalhe: um médico recomendou que ela não espere mais do que dez dias para realizar o procedimento, prazo que se extinguiu.

Com isso, a família resolveu se mobilizar para arrecadar todo o valor necessário.

As primeiras contribuições começaram, porém, na tentativa de alcançar mais rapidamente, solicita doações.

Confira abaixo, a conta é da filha: