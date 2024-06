Fazenda de Cambará multada em R$ 112 mil

Embargada área degradada, efetivada Notícia-crime ao MP e encaminhado Boletim à Polícia Civil

Em fiscalização acerca de possível cometimento de crime contra a flora nativa, a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foi até o município de Cambará, numa fazenda.

O teor da denúncia relatava que no local o proprietário realizava extinção de espécimes florestais nativas sem nenhum tipo de autorização ambiental e já foram suprimidos mais de dez alqueires de vegetação.

Em contato via telefone como denunciante, este passou a relatar à equipe que há anos o proprietário vem praticando delitos contra o meio ambiente mediante cortes de espécimes florestais, e que há alguns dias saiu um caminhão carregado de material lenhoso da propriedade. Manifestou pelo direito de identificação como testemunha no boletim de ocorrência para relatar o conhecimento na esfera criminal por ter provas fotográficas em relação ao crime praticado.

Diante das informações repassadas, realizada vistoria técnica na propriedade, que constatou a destruição de vegetação nativa semidecidual secundária, com características de vegetação em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica com utilização de maquinário, com 11 vértices e suas poligonais de supressão, totalizando 15,18 hectares de destruição.

As características dos espécimes florestais nativas possuem altura aproximada de 18 metros e DEP (diâmetro médio na altura do peito) de 35 centímetros. A fisionomia da vegetação contigua remanescente, apresenta estágio médio com dois estratos: Diâmetro das árvores entre 10 e 35 centímetros e presença de trepadeiras lenhosas.

A classificação da vegetação foi conforme os mandamentos da resolução CONAMA nº 02/94, convalidada pela resolução CONAMA nº 388/07. Devido o material lenhoso estarem amontoados em leiras e entrelaçados na borda da vegetação remanescente, não foi possível mensurar o volume do material lenhoso.

Em contato com proprietário do imóvel, relatou à equipe que as intervenções se deram apenas em áreas permitidas, e que vem adquirindo parte do imóvel constantemente. Em consulta ao CAR (Cadastro Ambiental Rural) a área de preservação permanente da referida propriedade está situada sob Concessão da Empresa CTG Brasil, concessionária que administra a Usina Hidrelétrica Santo Grande.

O Art. 62. do Código Florestal especifica que para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público, que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória n.º 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum.

Sendo assim, após contato o setor Fundiário da CTG Brasil, sua equipe de campo realizará o levantamento in loco para delimitar a faixa de APP. Deste modo, após laudo de georreferenciamento serão adotadas as medidas pertinentes as sanções administrativas em relação a prática de pecuária e agricultura na propriedade, constatado mediante 38 cabeças de gado e culturas diversas.

Em relação ao desmate ilegal de espécimes florestais nativas, lavrado auto de infração ambiental por infringir o Art. 49 § único do Decreto 6.514/08, encaminhamento do Boletim de ocorrência a delegacia de polícia judiciaria local para instauração de inquérito e notícia-crime ao Ministério Público por infringir o Art. 38 A da lei 9.605/98.

Todas essas medidas criminais foram adotadas após a constatação pois a área é de preservação permanente ou não, por conseguinte constatação de crime mediante prática de pecuária e culturas diversas. Foram utilizados para realização dessa fiscalização base de imagens do Google Earth, plataforma sistema nacional de informações de segurança pública (SINESP), Brasil mais, SGAGEO e SICAR.

Resultados obtidos:

1 auto de infração ambiental no valor de R$ 112.000,00 (Cento e doze mil reais);

1 embargo de área degradada;

Notícia-crime ao MP;

Encaminhamento do Boletim à Polícia Judiciaria

O embargo é uma sanção administrativa e/ou medida administrativa cautelar que tem por objetivo propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. Tem como causa principal infrações/crimes ambientais, como por exemplo, desmatamento ou queimadas. Embargar uma área quer dizer reprimir/impedir que o agente explore qualquer atividade no local, ficando assim uma área estagnada.