PR-092: Fechamento emergencial nos dois sentidos do viaduto de Siqueira Campos

Entre os quilômetros 290 e 295 da rodovia

O tráfego do viaduto de Siqueira Campos, na PR-092, foi interrompido pela EPR Litoral Pioneiro nos dois sentidos da rodovia, entre os quilômetros 290 e 295. A medida é preventiva.

O fluxo de veículos segue pelas marginais da rodovia em ambos os sentidos. A orientação aos motoristas que passam pelo local é para redobrar a atenção e seguir a sinalização.

O local está sendo monitorado pela concessionária desde que foi identificada pelas equipes de trabalho uma tipologia construtiva da laje do viaduto não usual. Para o avanço das obras no ponto, a Concessionária apura a situação da estrutura junto ao DER, para estabelecer as ações em conjunto com a ANTT.

A concessionária diz realizar a manutenção no pavimento da rodovia e iniciará o atendimento operacional aos usuários da PR-092 em 28 de agosto.

