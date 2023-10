“Festa do Padroeiro” no Asilo Platinense

Até 21 horas deste sábado, dia sete

Valeu a pena ainda conferir a Festa do Padroeiro São Francisco de Assis – comemorado no dia 4 de outubro – do Asilo de Santo Antônio da Platina que começou na sexta-feira e terminou na noite deste sábado, dia sete.

No recinto do Asilo São Francisco de Assis, um ambiente muito agradável, familiar e de encontro de amigos, os visitantes encontraram barracas comercializando pastel, mini pizza, suco, refrigerante, água mineral, bolos e sorvete.

As crianças também puderam se divertir no pula pula, na pescaria ou, ainda, na cama elástica. A programação contou também com apresentação de Taekwondo.

O grupo Francisclarianos, da Capela São Francisco e Santa Clara de Assis, no bairro Santa Cruz, fez uma representação teatral de tema voltado para o perdão com São Francisco de Assis e Frei Leão, em seguida, os jovens envolveram idosos internos para a cantoria sertaneja, além de dar atenção para os velhinhos, assim como alunos de escola particular.

Brechó – Paralelamente à festa deste sábado, 7, aconteceu também o Brechó São Francisco do Asilo com uma variedade de roupas para as quatro estações, prevalecendo o período de Primavera/Verão, com belas cores, modelos, roupas semi-novas, novas, calçados, enfim, recomenda-se uma visita e adquirir produtos a preços especiais, além dos voluntários que estão trabalhando com muita disposição, simpatia e alegria tudo em prol do Asilo São Francisco de Assis.

Aliás, o Brechó acontece semanalmente, em toda sexta-feira, das 14h às 17h e, em todo 3º sábado das 9h às 13h, na Rua Dionísio Paiola, nº 280, Vila São José. Tanto o Brechó como a Festa servem como preparativos para o Sexagenário do Asilo.

Neste domingo de manhã será celebrada Missa em comemoração ao Santo Francisco de Assis, na Capela do Asilo, local atendido por religiosas que se doam cuidando dos internos.

Num giro rápido pelo local, a reportagem foi atendida pela simpática platinense Irmã Maria Inês da Silva que mostrou todas as dependências onde acontece o Brechó Franciscano e sua alegria estava estampada no semblante pela satisfação de ver tantas mercadorias, bastante voluntárias no Brechó e nas barracas da festa e um bom número de pessoas adquirindo peças de roupas, e guloseimas cuja renda vai toda para a manutenção e funcionalidade do Asilo São Francisco de Assis que tem como diretora a Irmã Lourdes.

Reportagem: Fábio Galhardi/Especial para o Npdiario