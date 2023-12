Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira

Às 13 horas desta terça-feira, dia 26, ocorreu capotamento no KM 43 da PR-439, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Um Fiat Argo (placas de Belo Horizonte/MG) capotou na lateral direita da rodovia base sentido de trafego do motorista numa pista simples e reta (foto). O condutor sofreu ferimentos médios.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.